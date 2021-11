On était à Canet-en-Roussillon pour la qualification du Saint-Denis FC

Face au Canet RFC, bourreau de l'OM l'an dernier, les joueurs et supporters du Saint-Denis FC ont fait mieux que simplement venger leur idole locale à Canet-en-Roussillon. Car au-delà de la belle qualification pour les 32emes de finale de la doyenne des Coupes (1-1, 7-6 t.a.b.), les fans du club réunionnais ont apporté leur bonne humeur à la Coupe de France et ravi leurs homologues canétois par leurs chants. En mode passage de flambeau ?

Dodo, frites

: 11h45, première Despe décapsulée, Ulrich, 25 ans, drapeau de La Réunion autour du cou, donne le ton de ce 8ème tour de Coupe de France entre Canet-en-Roussillon et Saint-Denis. Comme lui, ils sont près d'une centaine de supporters de l'île, tous expatriés en métropole, à avoir fait le déplacement pour supporter leurs poulains. Ils viennent de Bretagne, région parisienne, du Sud-Ouest ou de Provence, mais tous témoignent de la même énergie :, explique son pote Apou. Malgré le coup d'envoi à 14h, ils sont nombreux à être massés dès 12H devant les grilles du stade Saint-Michel de Canet. Emmitouflés sous leurs parkas, ils attendent patiemment l'ouverture des gradins et échangent sur leurs provenances respectives, en métropole comme sur l'île. Mais, comme le souligne Ulrich. Moins de dix degrés au compteur et une tramontane à soulever les chèvres, on est effectivement loin des 25 degrés affichés aujourd'hui à Saint-Denis. Côté pronos, on se veut aussi optimiste pour le match que pour la météo :, s'amuse une supportrice. Le stadier répond par un petit rire poli. Chez les locaux, c'est le signe qu'on a confiance en son équipe comme en Évelyne Dhéliat après le 20H de TF1. Comprendre: comment ce club réunionnais, inscrit en Régional 1 dans son championnat local, pourrait-il inquiéter une équipe qui roule en National 2 et qui vient de sortir Pau, pensionnaire de Ligue 2 ? Cela ne préocuppe pourtant pas Olivier, à peine arrivé d'Arles avec sa femme et son fils, tout comme le reste des supporters de Saint-Denis présents ce samedi :