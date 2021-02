On est allés à Bondy pour respirer le même air que Kylian Mbappé

En 90 minutes face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a montré au monde entier qu'il pouvait manger à la table des plus grands. Tout ça sans son acolyte Neymar, et avec une pression sur ses épaules à la hauteur de l'événement. Attendu, il l'était d'autant plus chez lui, à Bondy, là où l'attaquant du PSG a fait ses premières accélérations balle au pied. Si plus d'un Bondynois a terminé essoufflé à cause de leur Kylian national, ils sont beaucoup à avoir croisé sa route et à en avoir gardé une anecdote à ses côtés. Et puisque "le génie français" dixit Stéphane Guy a grandi ici, c'était déjà une raison suffisante pour qu'on aille au moins respirer le même air.

Mbappé, le cœur et les poumons de Bondy

"Il a fait ce qu'on attendait de lui et on est super fier de notre Kyky."Mourad

"Il a fait ce qu'on attendait de lui et on est super fier de notre Kyky."Mourad

La météo était morose en Île-de-France, le jour du huitième de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Un mauvais présage ? Que nenni. Il fallait attendre que le gamin du 93 qui fait la pluie et le beau temps sur la capitale sorte la lumière de son chapeau. Et lorsque les siens étaient à nouveau en proie à leurs démons des matchs à élimination directe de la coupe aux grandes oreilles, Kylian Mbappé a décidé de plier à lui tout seul une rencontre au sommet. Au nez et à la barbe de Lionel Messi, l'un des immenses joueurs à la table duquel il espérait s'asseoir, quand il était encore dans celles des écoles de Bondy.Au lendemain de la victoire parisienne au Camp Nou, à la sortie du RER E gare de Bondy, le marché plie ses étalages. Curieusement, il y a des déçus du résultat de la veille., lance Samy, 18 ans, supporter, sourit de son côté Hamady, 46 ans. À Bondy, la star, ce n'est pas le sextuple Ballon d'or, mais celui dont tout le monde ou presque a croisé le chemin., se réjouit Mourad, 25 ans, en train de discuter avec Omar, 30 ans.Plus qu'un footballeur à l'ascension fulgurante, le nom Mbappé compose des parties de vie de beaucoup de Bondynois.