On a vu Trezeguet, Giuly et Karembeu taper un foot dans le 18e

Lundi dernier, le véritable événement footballistique n'a pas eu lieu à Bucarest, mais dans un city stade du 18e arrondissement parisien, où Christian Karembeu, Ludovic Giuly et David Trezeguet sont venus taper un foot. Sur un terrain avec des buts verticaux.

" C'est pas bien de nous mettre à l'écart comme ça. On n'est pas des parias ! "Samuel, un habitué du square Léon-Serpollet

"Il y a des jeunes du quartier qui ne sont pas trop d'accord avec ce qu'on fait et qui nous l'ont fait savoir pendant qu'on peignait. Il a fallu les calmer."Vincent Bargis M7, street-artiste

Des buts verticaux

Ce 28 juin au matin, dans le square Léon-Serpollet, situé aux pieds de la butte Montmartre, Lulu et sa bande, quatorze ans de moyenne d'âge, observent de loin la faune inhabituelle qui s'agite autour du terrain de foot fraîchement rénové sur lequel ils ont l'habitude d'user leurs baskets. Au travers d'un grillage monté pour l'occasion à une dizaine de mètres du city stade, ils aperçoivent des représentants de la mairie de Paris, des influenceurs, mais surtout Ludovic Giuly, David Trezeguet et Christian Karembeu, venus participer à un match d'exhibition à l'occasion de l'inauguration du terrain relooké par TikTok., lance Lulu.Son pote Samuel en rajoute une couche :Sur le terrain, les joueurs ambassadeurs de l'UEFA, dont TikTok est partenaire, semblent bien loin de ces préoccupations, concentrés à écouter les règles dictées par l'organisation. L'affaire se jouera en deux périodes de 20 minutes avec interdiction de tacler. Mais surtout, les buts sont verticaux, et donc très étroits, pour représenter la forme d'un téléphone. Il n'y aura donc pas de gardien, et interdiction de défendre dans une zone délimitée devant le but sous peine de se voir sanctionner d'un penalty tiré du milieu de terrain. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com