On a vu France-Hongrie sur le playground Paul Pogba

Avant le début de l'Euro, adidas a légué un terrain de foot à Roissy-en-Brie, en collaboration avec Paul Pogba, originaire de la ville. Nous avons vécu le second match des Bleus sur ce terrain en compagnie de l'association "À cœur ouvert" qui veut utiliser ce city-stade pour renforcer le lien social dans cette ville. Reportage à Pogland.



La douche froide

On pourrait l'appeler Pogland car c'est sans conteste l'endroit de France où l'on compte le plus de maillots du numéro 6 des bleus au m2. Ce samedi 19 juin, nous sommes à Roissy-en-Brie au bout de la ligne E, petite ville du sud-est parisien connue, notamment, pour avoir vu grandir "la Pioche". Avant le début de l'Euro, l'enfant du pays a fait une drôle de surprise à son peuple roisséen en offrant grâce à l'aide d'adidas, un magnifique city-stade. Durant des semaines, des badauds se demandaient bien ce que camouflaient ses épaisses bâches bleues près du skatepark du parc des Sources. Le 10 juin, elles ont laissé place à un magnifique terrain synthétique réalisé à partir d'une tonne et demie de caoutchouc, soit l'équivalent de 14000 chaussures adidas recyclées. Au sol apparaît un maillot bleu de Pogba floqué de son numéro 6 et sa célèbre crête blonde.C'est l'association "À cœur ouvert", fondée par des amis de Paul, qui va s'occuper de faire vivre ce qu'ils surnomment déjà leur "Pog-City". L'objectif ? Qu'il devienne un lieu de vie pour tous les habitants de la ville et des quartiers. Durant tout l'Euro, des gradins en bois, des poufs confortables et un écran géant ont été installés pour permettre à la population de Roissy de suivre les exploits de leur champion. Quelques heures avant le début de France Hongrie, le ciel oscille entre nuages et éclaircies, mais plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour suivre les exploits de Pogba. Toute la population roisséenne a répondu à l'appel. Des ados côtoient des mamans en poussettes et des groupes de filles en short et maillot. Avant le début du match, des mamans déploient une banderole d'encouragementqui récolte de joyeux applaudissements.L'ambiance est bon enfant, mais laisse très vite place à l'inquiétude devant cette Hongrie ragaillardie qui refuse de céder aux coups de boutoir de l'équipe de France. Au bout de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com