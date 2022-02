On a vécu le quart de finale du FC Versailles à domicile et à l'extérieur

Au terme d'un scénario déconseillé aux cardiaques, c'est finalement le FC Versailles qui a décroché son ticket pour les demies. Une journée royale pour les supporters yvelinois, à commencer par la centaine de courageux qui ont avalé 500 bornes en plein milieu de semaine pour voir Bergerac tomber aux tirs au but. Sur leurs bases, aux abords du château du Roi Soleil, ils étaient près d'un millier à vivre l'épopée à distance. Dans les deux cas, la fête était belle.

On the rodage again

Gare de Versailles-Chantiers, sortie principale, au feu à gauche. La boulangère n'a pas encore fini de ranger les sandwichs du midi derrière la vitrine, la journée commence comme d'habitude, tranquillement. Et tout à coup, une commande qui tombe, pleine d'aplomb et d'assurance :. Un peu décontenancée, l'artisane s'exécute en remplissant le sac ramené exprès pour repartir avec le butin., ajoute-t-on avec un sourire. Un rapide coup d'œil sur le comptoir permet de constater que l'établissement ne semble pas très porté sur le ballon rond : pour preuve, cet autocollant de sponsor du Rugby Club de Versailles qui s'affiche en bonne place.Qu'importe, à dix minutes de là, les 56 personnes qui se sont données rendez-vous à l'entrée du Stade Montbauron savent très bien pourquoi elles sont là : leur FC Versailles s'apprête à défier Bergerac, autre pensionnaire de N2, autre surprise de la Coupe de France, à Périgueux. Les 56 courageux veulent en être. Le bus est plein et le trajet est gratos. Seule une contribution au pique-nique aller et retour est requise. D'où les baguettes. Et la charcut'. Et les bières. Et les cubis de blanc et les quilles de rouquin. Et les chips. Et les mandarines. Bref, il y a de quoi faire un sacré banquet gaulois et c'est mérité car, hormis quelques retraités et chômeurs, tout le monde a sacrifié quelque chose pour se farcir 1000 kilomètres aller-retour en pleine semaine. Ici, un jour de congé, là, une présence en cours, au lycée ou à la fac, mais à chaque fois, la justification est là même :Non, clairement, on ne va pas manquer ça. Sauf ce gars qui s'est pointé sans pass sanitaire. Tant pis pour lui, les règles édictée sur le groupe Whatsapp des organisateurs étaient claires dès le début.