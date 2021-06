On a vécu France-Allemagne avec les Français de Munich

Être un expatrié à Munich un soir de France-Allemagne à l'Allianz Arena est définitivement une parenthèse singulière. Alors pendant que 2500 supporters français encourageaient les Bleus au stade, 200 autres renouaient avec l'art de vivre à l'allemande sur une pelouse du centre-ville. Mais une question demeure, peut-on changer d'équipe nationale ?

Dans le monde du travail, quand on parle deen Allemagne, c'est ce truc, expose Yannick, tout en gardant les yeux sur l'écran géant déployé sous un parasol Lavazza et les mains sur sa. Alors quand le Français de 39 piges a vu Mats Hummels saborder lapour tromper Neuer ce mardi soir, il y a eu un bug dans la matrice. D'un coup, le salarié dans l'industrie ferroviaire a rebasculé dans leà la française, avec un socle à la. Derrière lui, 200 autres tricolores de Munich pouvaient déployer leurs cordes vocales et réveiller un peu plus les voisins du K6 Café, un établissement attenant à une école d'architecture non loin des fontaines de la Karlplatz. Parce que lorsque l'on vit dans la capitale bavaroise et que les Bleus viennent y défier la clique de Jogi Löw, ce ne peut être un soir comme un autre., reprend Yannick, expatrié depuis deux ans.Mais attention,, image Christophe, employé dans une annexe munichoise d'une boîte française.C'est que la communauté française, la troisième après celle d'ex-Yougoslavie et celle italienne, compte entre 15 000 et 20 000 ressortissants et s'est fondue dans le moule munichois., tente d'analyser William, Lyonnais d'origine, en poste chez Amazon depuis cinq ans.Au point de voir Clément jurer se balader avec le drapeau breton sur les épaules quotidiennement ou presque., se marre le jeune homme. Avec ses potes, il estime Lire la suite de l'article sur SoFoot.com