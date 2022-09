On a suivi la préparation de l'Équipe française des amputés avant son Mondial en Turquie

Un match contre la Turquie, à Istanbul, dans le stade de Fenerbahçe devant plus de 40 000 personnes et en ouverture de la Coupe du monde. C'est ce qui attend l'Équipe française de football pour amputés (EFFA) ce vendredi 30 septembre. Une semaine plus tôt, joueurs et staff se retrouvaient en banlieue parisienne pour un dernier stage de préparation animé. Immersion au cœur d'un groupe de potes qui vit (très) bien.

"Pour moi, c'est quelque chose de fort de revenir dans le quartier où j'ai grandi, avec ces joueurs qui sont tout pour moi. Un message pour toutes les personnes handicapées qui sont présentes aujourd'hui : avec la volonté, tout est possible." Kamel Saouchi, coach adjoint et local de l'étape

Une double lucarne, chef !

Le sourire aux lèvres, Billy Lunaschi vient de mettre la praline de la journée, haut le pied : une splendide volée acrobatique, appui béquille., se marre t-il. À l'échauffement, Billy avait travaillé son geste en catapultant les galettes parfaites du capitaine Jérôme Raffetto au fond des filets. Mais la cuisine ne se limite pas au terrain. À quelques mètres, les bénévoles de l'Association des Africains du 92 (AA92) font griller des merguez pour les spectateurs. Sous leurs yeux et sous les nuages qui menacent d'entacher ce samedi après-midi, la sélection nationale des amputés affronte les U14 de Villeneuve-la-Garenne.La veille, joueurs et membres du staff de l'EFFA ont débarqué dans les Hauts-de-Seine (92) pour le dernier stage de préparation avant la Coupe du monde. Billy et Jérôme arrivent de Marseille : ils jouent pour l'US Endoume, l'un des quatre clubs de football pour amputés en France. Quelques jours plus tard, les Bleus s'envoleront pour Istanbul. Du 30 septembre au 9 octobre, la reine des compétitions, organisée tous les quatre ans, opposera 24 équipes réparties en six poules de quatre. Et la France a tiré le gros lot., confirme Jérome. Même son de cloche au sujet des deux autres équipes de la poule de la France au Mondial :. Ce week-end francilien est donc l'occasion de se mettre dans les meilleures conditions avant d'affronter ce menu titanesque.Ce samedi-là, à l'initiative conjointe de Kamel Saouchi, l'entraîneur adjoint de l'équipe et de l'AA92, la