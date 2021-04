On a revu l'exploit du FC Metz à Barcelone en 1984 avec Carlo Molinari

Un écran géant, un bureau et des souvenirs à la pelle. Le président Carlo Molinari nous a reçus au siège du FC Metz pour revivre pour la première fois l'exploit des Grenats au Camp Nou, un soir d'octobre 1984.

On a revu Barça-Metz avec Carlo Molinari

C'est un petit homme de 88 ans qui débarque dans la salle du conseil d'administration du FC Metz, large bureau situé au siège du club, sur l'île de Saint-Symphorien. Comme toujours, il est tout de noir vêtu. Comme souvent, il a les yeux qui pétillent, l'air rieur. Et comme depuis maintenant un an, il faut attendre qu'il déchausse son masque pour apercevoir son sourire bienveillant. Quelques jours plus tôt, le Paris Saint-Germain de Pochettino battait le FC Barcelone au Camp Nou sur le score de 4-1. Un exploit, certes, mais qui oblige le patron historique (aujourd'hui vice-président après avoir passé la main à Bernard Serin) à rappeler qu'un autre club français avait déjà réussi une telle prouesse plus de 36 ans plus tôt. C'était en octobre 1984, jour où Metz est allé s'imposer 4-1 en Catalogne pour effacer une défaite 2-4 à l'aller, dans ce premier tour de Coupe des vainqueurs de coupe (C2). Et si, le président Molinari l'assure :Au point d'avoir traumatisé le clanpendant de longues années., replace le ponte messin."Président, je vous salue, je vous présente mes amitiés"