"On a réussi à compiler tous les matchs concernés par le Bâton de Bourbotte depuis 1946"

Le bâton de Bourbotte, c'est la version française du bâton de Nasazzi. À savoir : un relais officieux qui dure depuis François Bourbotte, capitaine du LOSC, premier champion d'après-guerre. Interview avec Guillaume Amary, l'un de ses fondateurs.

"Tant qu'il n'est pas battu en Ligue 1, le détenteur le garde."

Là, à l'heure où nous parlons, c'est l'AS Monaco, qui l'a récupéré le 9 janvier après sa victoire contre Angers (3-0). Les Monégasques l'ont conservé en battant Montpellier ce week-end, et le bâton sera remis en jeu samedi soir contre l'OM.Le Bâton de Bourbotte est donné au premier vainqueur du championnat de l'élite d'après-guerre, Lille en 1946. Pour récupérer le Bâton, c'est simple : il suffit de battre le détenteur. Le Bâton se balade ainsi de club en club. Tant qu'il n'est pas battu en Ligue 1, le détenteur le garde.Bourbotte, c'est le nom du capitaine du LOSC en 1946, l'année du titre, tout simplement. C'est le même principe que Nasazzi qui était le capitaine de l'Uruguay champion du monde en 1930. Le Bâton de Nasazzi se transmet entre les équipes nationales.À l'origine, c'était un site qui s'appelait Poteau rentrant qui s'intéressait à des stats insolites qui avait repris le concept du Bâton de Nasazzi en 2006 et qui avait mis ça à la sauce italienne. C'était un truc qui nous amusait à l'époque. Puis le site a disparu et le Bâton avec. À la suite d'une conversation entre amis sur le foot, on s'est demandé ce que devenait ce Bâton. On est repartis de zéro, sachant qu'on est pas mal à bosser dans l'informatique, ce qui est pratique pour créer des bases de données. On a repris tous les matchs. Ça a été assez complexe, surtout sur les vieux matchs qui datent des années 1940 et 1950. Selon les sources, on obtenait des dates différentes de matchs.Heureusement, on est cinq. Ça facilite la tâche ! Au début, on a repris