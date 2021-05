On a retrouvé Yves, le Calaisien qui avait "perdu sa femme" au stade

Pendant que Calais entre dans la légende de la Coupe de France en battant Bordeaux en demi-finales de la Coupe de France 2000, Yves déguste son quart d'heure de gloire au bistro. Devant les caméras de France 3, il jure avoir perdu sa femme au stade et espère la retrouver. Deux décennies plus tard, le retraité compile deux millions de vues sur les réseaux. Retour, avec le principal intéressé d'un scénario à la Very Bad Trip, sur une épopée où il s'est aussi mis à nu sur un terrain et a envoyé sa Peugeot 309 à la casse après la finale. Mais une question demeure, a-t-il retrouvé sa femme ?

Il y aura probablement beaucoup d'absents aujourd'hui au travail, à l'instar de ce supporter de Calais ? #championdumonde2018 pic.twitter.com/G1Lo7ADft5 -- Ina.fr (@Inafr_officiel) July 16, 2018

Sur le parking de Bollaert, Yves Levis est bouillant ce 12 avril 2000. Quelques minutes plus tôt, le Calais RUFC a provoqué une énième déflagration. Le champion de France bordelais est envoyé au tapis, le club de quatrième division file au Stade de France, en finale de la coupe. C'est l'ivresse collective et l'ivresse tout court., rejoue 20 ans plus tard Yves, clope au bec après s'être servi un petit jaune bien frais.La probabilité de s'être gouré est à son maximum.Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une dizaine d'heures plus tard, il se retrouvera devant les caméras de France 3 à raconter qu'il a perdu sa femme aprèset que deux décennies plus tard, il entrera au Panthéon des légendes du supportérisme avec deux millions de vues sur les réseaux sociaux.