On a retrouvé Mamadou Diallo, l'homme qui a sauvé Nantes en 2005

Au bord du précipice avant la réception de Montpelier dimanche, le FC Nantes (18e) a encore une chance de s'en sortir sans barrage, et il a déjà prouvé qu'il était capable de se sortir d'un tel pétrin. Car si le PSG a eu Amara Diané en 2008, les Canaris ont eu Mamadou Diallo en 2005. C'était face à Metz (1-0), à la Beaujoire, et ce maintien miraculeux - malgré une place d'avant-dernier au coup d'envoi - avait été fêté comme un titre dans la Cité des ducs de Bretagne. Pour le retraité des terrains, seize ans après son coup de tête salvateur, l'émotion est intacte.

Tout le temps. On ne peut pas oublier ces moments-là, ça n'est pas possible. Je me souviens de tout. Même la veille du match lors du regroupement, l'hôtel, le trajet vers le stade qui était plein à craquer. C'était une ambiance particulière. C'était quelque chose de fou.Ce genre de matchs, on passe par toutes les phases possibles. Il y avait beaucoup d'enjeu, c'était l'avenir de tout un club, de toute une ville. Ça faisait 42 ans que Nantes était en Ligue 1, c'était une lourde responsabilité. On est motivés, on s'inquiète, on a peur, mais il faut passer outre, se transcender et se concentrer sur l'objectif, qui était quasiment impossible, contrairement à la situation d'aujourd'hui : il fallait qu'on gagne et que deux autres équipes perdentpour qu'on se maintienne... C'était un scénario de fou. On était sur une mauvaise série, tout était réuni pour qu'on descende. C'était impossible, mais bon, on l'a quand même fait.La semaine, on avait déjà tout dit. Le jour du match, on n'a quasiment pas parlé, il n'y a pas eu de très gros discours de qui que ce soit, même s'il y avait quand même les anciens comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com