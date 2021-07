On a retrouvé le supporter suisse qui est devenu un meme

Si l'incroyable Hulk avait été présent dans les travées de l'Arena Na?ional? de Bucarest, nul doute qu'il aurait pris ses jambes à son cou en voyant la transformation de Luca Loutenbach. En l'espace de quelques minutes, le Suisse est passé de sosie du Youtubeur Cyprien à un Super Sayan prêt à lâcher son meilleur kaméhaméha. Une métamorphose qui l'a transformé en " meme " jusqu'à la fin des temps. Mais comment cet employé de banque, pigiste dans un quotidien local, a-t-il vécu son quart d'heure warholien ?

"Lorsque Seferovi? marque le 3-2, il vient près de nous pour nous dire que ce n'est pas fini. Alors je donne tout."

J'avoue que ce n'est pas la première fois que je me laisse transporter par mes émotions. Je me souviens avoir été en transe à l'Euro 2016 lors du huitième de finale contre la Pologne grâce au but de Shaqiri. Mais aussi en 2018 face à la Serbie à Kaliningrad avec un but de Xerdan à la dernière minute. Les deux fois, j'étais dans le stade et c'était magnifique. Cependant, jamais je ne me suis mis torse nu.Oui, mais il y a tout un cheminement. Nous en avions marre d'être les bons petits Suisses, ceux qui vont jusqu'en huitièmes de finale pour être éliminés ensuite. Cette génération doréese devait de remporter un match à élimination directe. Après le but de Paul Pogba, je me suis dit que je n'allais jamais voir de mon vivant laen quarts de finale d'une compétition internationale. Comme s'il y avait une sorte de malédiction après 2006, 2014, 2016 et 2018. Puis lorsque Seferovi? marque le 3-2, il vient près de nous pour nous dire que ce n'est pas fini. Alors je donne tout.À la différence de la France ou l'Italie, il n'y a pas d'union sacrée derrière notre sélection nationale. Les gens suivent plutôt leur club, tout l'inverse de moi, donc. Mais face à la France, c'était une des premières fois où le pays entier s'est embrasé pour la. Cela m'a beaucoup touché. Comme quoi, cela Lire la suite de l'article sur SoFoot.com