On a rencontré Thoufeer, l'Indien qui supporte les Bleues

Thoufeer Kaitha Valappil a mis 20 ans pour assister à un match de l'équipe de France. C'était en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie. Forcément, quand on habite l'État de Kérala, sur la côte sud-ouest de l'Inde, la passion tricolore se vit essentiellement par procuration. En revanche, l'amour que porte ce jeune trentenaire aux Bleus est, lui, bien sincère. Aux Bleus et aux Bleues d'ailleurs, sinon il n'aurait pas parcouru 8000 kilomètres pour les voir jouer à Rotherham, dans la banlieue de Sheffield. Mais d'où lui vient cette passion un peu folle ? On lui a posé la question.

Mondial-maison de substitution

Il arrive sur le parvis du New York Stadium avec un mélange d'essoufflement et de soulagement, une heure pile avant le coup d'envoi du match France-Islande. Le matin même, Thoufeer Kaitha Valappil s'est réveillé avec une petite fièvre et quelques frissons. Rien à voir avec la partie à laquelle il s'apprêtait à assister. Plutôt avec la vague de chaleur qui a frappé l'Angleterre en ce début de semaine., s'exclame le jeune homme, pas encore au bout de ses peines. Vers midi, son état de santé se stabilise, et il décide de se rendre à Rotherham depuis Birmingham, à deux heures de route, où il est hébergé gratuitement par des cousins le temps du tournoi., poursuit-il.On comprend donc le soulagement qui l'habite : Thoufeer s'est quand même tapé 8000 kilomètres et a dépensé 2500 euros pour assister aux rencontres des Bleues lors de cet Euro 2022. Il aurait quand même été dommage que ce soit le mercure qui vienne gâcher son périple.L'histoire d'amour de "Thoufy" avec les Bleus commence en 1998, dans sa ville natale de Kozhikode, une "petite" bourgade de 600 000 habitants située dans l'État de Kérala, sur la côte de Malabar. Là-bas, le football est loin de tenir la dragée haute dans le cœur des locaux, mais ceux-ci n'échappent pas pour autant à la diffusion du Mondial français.