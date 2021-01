On a rencontré Anders Vejrgang, 14 ans, 450 victoires consécutives sur FUT

Du fait de son tout jeune âge, il ne peut pas encore participer aux compétitions internationales de FIFA, qui sont interdites aux moins de 16 ans. Qu'à cela ne tienne, du haut de ses 14 piges, le Norvégien Anders Vejrgang a décidé de rouler sur le mode en ligne le plus populaire et le plus compétitif de la célèbre simulation de foot : FUT Champions. Avec 450 victoires consécutives dans cette compétition de 30 matchs qui se déroule chaque week-end, il est tout simplement invaincu depuis la sortie du nouvel opus en octobre dernier et établit chaque semaine un nouveau record du monde. Entretien avec un gamin plus fort que toi à FIFA.

Qui es-tu, le rage-quit dans FIFA ?

C'est un record du monde, donc c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne le prends pas pour acquis, c'était et c'est toujours beaucoup de travail et de dévouement. J'espère pouvoir encore y ajouter quelques victoires.Ni l'un ni l'autre ! Il faut mettre les choses en perspective. Pour de nombreux pros, la Ligue Week-End n'a pas la même valeur qu'elle a pour moi. Ils peuvent participer à des tournois, alors que moi, je n'ai que la Ligue Week-End. Je prends sans doute ça plus au sérieux que mes adversaires.Mon premier, c'était. J'ai commencé par jouer avec des amis, et je me suis rendu compte que j'avais un talent particulier.Je ne savais pas vraiment qu'il y avait une scène compétitive quand j'ai commencé à jouer. Mais je suis quelqu'un d'ambitieux, et j'aime la compétition.