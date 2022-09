On a regardé le documentaire d'Amazon Prime sur Guy Roux

Ce jeudi sort sur Amazon Prime un (énième) documentaire consacré à Guy Roux. Sous-titré Une histoire de France, il raconte le lien qui unit l'homme au bonnet avec le club de sa vie, l'AJ Auxerre. Le problème, c'est qu'on n'y apprend pas grand-chose de nouveau. Malgré cela, se payer un petit shoot de nostalgie pendant 90 minutes n'est pas forcément désagréable.

Vidéo

Du (joli) réchauffé

Quelque part, on pourrait dire que l'équipe d'Amazon Prime a eu du pot avec la montée ric-rac de l'AJA en Ligue 1, au terme d'un barrage étouffant face à l'AS Saint-Étienne. La fin de cette décennie de purgatoire pour l'écurie icaunaise tombait à point nommé pour sortir son documentaire long format consacré au plus beau VRP des Bleu et Blanc : Guy Roux. Pendant 90 minutes, l'octogénaire se raconte à la première personne, avec le renfort de quelques personnalités qui ont jalonné son parcours ajaïste. Parmi eux, d'anciens joueurs de toutes les époques (citons pêle-mêle Lionel Charbonnier, Éric Cantona, Djibril Cissé, Lucien Denis...), mais aussi des personnalités locales (à commencer par Gérard Delorme, ancien chef des sports de), des hommes de main du club (Gérard Bourgoin, Daniel Rolland, Guillaume Collin...), sans oublier quelques apparitions random (Raymond Domenech, Jacques Vendroux et, plus surprenant, Sir Alex Ferguson). Dit autrement, le casting est costaud et chaque intervenant a son mot à dire. En y ajoutant une réalisation léchée, de jolis plans aériens et un paquet d'images d'archives - parfois rares - et assez bien choisies, cela finit par donner un récit sympathique qui dure le temps d'un match de football, du genre de ceux qui tiennent en haleine depuis l'engagement jusqu'au coup de sifflet final.Le problème, c'est que rien de ce qui est présenté n'est vraiment exclusif. À force de présence médiatique depuis près d'un demi-siècle, agrémentée d'une poignée d'autobiographies, le personnage de Guy Roux a fini par être connu comme le loup blanc. De son enfance modeste… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com