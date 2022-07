On a regardé France-Belgique avec la BBFL à Bruxelles

Qualifiées pour la deuxième fois de leur histoire à un Euro féminin, les Red Flames faisaient office d'outsider face à l'équipe de France ce jeudi. En Belgique, peu s'attendaient à la performance collective aussi aboutie malgré la défaite (2-1). Réunis pour l'occasion, les membres de la ligue féminine amateur BBFL ont suivis la rencontre, avec plus de passion que d'attention. Récit d'une soirée placée sous le signe de l'espoir.

Fun, flexibilité et fair-play

Difficile d'imaginer que l'équipe nationale de Belgique s'apprête à disputer un match décisif pour la suite dans son Euro féminin lorsqu'on déambule du quartier Saint-Gilles à la Grand-Place en ce jeudi 14 juillet. Submergée de touristes, Bruxelles reste globalement impassible. Hormis une horde d'irrésistibles réunis à la buvette du Stade Chazal, terrain de jeu du FC Kosova à Schaerbeek dans le nord de la ville. Cette joyeuse bande, c'est une partie des membres de la Belgian Bright Football League, la BBFL. Une ligue de football féminin amateur créée en 2012 pour permettre aux filles qui le veulent de jouer un peu plus détente, sans avoir à prendre une licence au sein de l'Union belge. À la BBFL, l'idée est de créer une équipe avec ses potes et d'être directement intégré dans l'une des quatre divisions du championnat, à Bruxelles comme à Liège.À l'occasion de ce France-Belgique, les cinq formations qui louent le terrain du FC Kosova se sont réunis chez Jimmy, le patron de la buvette, qui reçoit pour chaque rencontre desà l'Euro. Parmi elles, les White Walkers arborent fièrement les couleurs, casquettes blanche et bleue vissées le crâne., expose d'entrée Virginie, la buteuse, bientôt rejointe par sa coéquipière Lovisa.. Justement les vainqueurs de la Ligue de Bruxelles, les Red Coug's, sont à la table de derrière. Mais pas d'animosité entre les deux équipes. À la BBFL, c'est relax, tout le monde se connaît et la bonne ambiance est de mise, comme en témoignent gobelets de Jupiler qui s'enchaînent, ramenés six par six sur des palettes en carton., explique Virginie.