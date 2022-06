information fournie par So Foot • 30/06/2022 à 14:10

On a passé une journée au stage de l'UNFP

Comme chaque année, l'UNFP a convié une sélection d'une vingtaine de joueurs libres à Lisses (91) pour le traditionnel stage de préparation estival. L'occasion pour ces footballeurs à la recherche d'un club de se montrer, mais également de reprendre du plaisir à jouer grâce à l'ambiance chaleureuse qui inonde l'hôtel.

"Le seul club où on a envie de voir les joueurs se barrer"

11h30. Les jaunes souhaitent déjàaux sans-maillots. Sur le terrain d'entraînement de l'espace Léonard de Vinci à Lisses, chaque opposition est une opportunité de chambrer l'adversaire. Après cette séance matinale, c'est au tour de la, comme s'appellent Massinissa Oufella et Lamine Ghezali, d'être raillée. Leur but marqué sur une remise en talonnade n'a pas suffi pour permettre à leur équipe de l'emporter. Mais au moment de prendre la traditionnelle photo des vainqueurs, les contestations fusent. Le litige ? Une erreur commise par le préparateur physique Olivier Guillier dans le décompte des passes., peste l'adjoint David Recorbet avec ironie., renchérit Sébastien Maté, l'entraîneur des gardiens, mort de rire. Qu'importe : Patrice Beaumelle beugle déjà à son groupe d'aller récupérer dans le bain froid.Ce groupe hilare, c'est celui de l'UNFP Football Club. Une équipe de 23 joueurs à la recherche d'un club. Depuis 1990, le syndicat propose ce stage de cinq semaines à des joueurs arrivés en fin de contrat. L'objectif ? Leur permettre d'être prêts si une formation les contacte pour directement s'inscrire dans une rotation, plutôt que perdre du temps avec une remise à niveau physique., grommelle Pascal Bollini, le directeur du stage depuis 17 ans au moment de retourner vers l'hôtel.Infrastructures de qualité, staff compétent et possibilité de se mettre en lumière. Le cocktail parfait pour tout footballeur qui a besoin de se relancer., se marre le responsable vidéo Philippe Rossi. Car ici, tout le monde est sur la sellette, même le staff. Mais c'est pour le meilleur. Au stage de l'UNFP, 70 à 80% des joueurs retrouvent un contrat. Les places sont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com