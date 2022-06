On a passé l'épreuve de philo du baccalauréat 2022

Par solidarité avec des milliers de lycéens appelé à bûcher sur la mythique épreuve de philosophie, nous nous sommes penchés cette année sur un des sujets proposés pour la filière technologique. Entre "La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?", "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" en dissertation et un commentaire de "L'Encyclopédie" de Diderot : c'est la première option qui a retenu notre attention. Un exercice garanti sans perle et dans les délais impartis.

La liberté, quelle notion si vague ! L'homme libre, opposé à toute sorte de doctrine déterministe et fataliste, c'est celui qui s'affranchit de toute contrainte, qui peut vanter son indépendance la plus totale. C'est celui qui ne dépend de personne, ni de rien. Mais quelles bornes donner à cette liberté ? Liberté d'agir ? Liberté de penser ? Par opposition, cette notion est à mettre en perspective avec celle d'obéissance, qui rappelle une certaine soumission à une entité. En somme, il convient de se demander si liberté et obéissance peuvent être interdépendantes. Dans un premier temps, nous verrons que la liberté consiste, en effet, à faire abstraction de toute obéissance. Nous analyserons ensuite dans quelle mesure la liberté est également associable avec l'obéissance, afin d'en tirer les conclusions nécessaires.Dans l'hypothèse où la liberté consiste à se défausser de toute contrainte, alors en effet, obéir à personne est une condition maîtresse de ladite liberté. Obéir non seulement à " personne " en tant qu'individu, mais aussi en tant que concept. Concernant l'aspect dit " humain " de l'obéissance, l'homme libre est, par définition, totalement disposé à ignorer les consignes extérieures. Un grand philosophe, Didier Deschamps, confiait sa liberté de penser la plus totale dans la publication, se défendait-il. C'est une pensée qui lui est propre. Vraie ou non, il n'obéit à aucun principe, alors qu'un homologue pourrait lui exposer un avis contraire, en supposant qu'il est possible d'avoir tort en ayant gagné ou raison malgré une défaite. Mais il est du chef de Deschamps de penser ainsi et personne ne pourra s'opposer à ce qu'il pense de cette manière.Et puis, la liberté d'agir est aussi une ode à la désobéissance.