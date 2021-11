On a fait passer un entretien à Jean Guichard, supporter lensois venu à Bollaert avec un CV géant

Vendredi soir, Jean Guichard, 21 ans, était à Bollaert-Delelis avec des proches pour voir le RC Lens rouler sur Troyes. Jusqu'ici, rien d'original. Mais il n'est pas venu les mains vides. En tribune Trannin, il a déployé un drapeau de trois mètres de haut, sur lequel il avait fait imprimer son CV. Une initiative qui a fait mouche pour cet étudiant d'une école de commerce, à la recherche d'un contrat à partir de janvier, puisque sa vidéo a été vue plus de 430 000 fois sur LinkedIn. Ça valait bien un petit entretien, préalable à l'embauche.

"Ça m'a coûté entre 50 et 150 euros, mais les retombées sont très positives."

J'y allais régulièrement quand j'étais encore chez mes parents, à Compiègne. Cette saison, j'y suis allé quatre fois. Mon père était supporter de Lens, je le suis devenu aussi depuis le premier match que je suis allé voir. Pour mes 10 ans, j'avais assisté à un triste 0-0 entre Valenciennes et Lens, même pas à Bollaert. Mais rien que le fait de voir les supporters sang et or avec cette motivation, cette envie de profiter d'un moment convivial, ça m'a touché. En allant régulièrement au stade, surtout avec mon père et mes frères, l'amour grandit pour le club et pour ses valeurs de famille, de respect... On joue souvent au foot ensemble. Avec mon père et mes trois frères, on est une équipe de five ! Même s'il y a un traître qui a suivi la voie de mon grand-père, qui était pour le LOSC.Ça ne s'est pas fait comme ça, il y a une préparation. J'ai eu cette idée folle d'imprimer mon CV sur un drapeau il y a onze mois. J'en ai beaucoup parlé, avec des gens qualifiés. J'ai eu des encouragements comme, et en même temps des interrogations, du genreC'est ce qui m'a aidé à bien me préparer. Pour le design aux couleurs du RC Lens, j'ai reçu une grande aide d'une camarade, Cassandre Teyssier. Mon père Hervé, qui est DRH, m'a aidé à mettre les bonnes choses sur ce CV, même si le but n'était pas forcément de le lire, mais de voir que c'était un CV. Il a fallu trouver le bon imprimeur pour avoir quelque chose qui tienne la route et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com