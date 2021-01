On a discuté avec le jardinier du Chorley FC, qualifié pour le 4e tour de la Cup

Responsable des installations du Chorley FC (D6), Ben Kay a connu une semaine mouvementée avec la préparation de la pelouse du Victory Park pour la réception de Derby County en FA Cup. Malgré la neige et le coronavirus, le match a bel et bien pu se jouer, pour la plus grande joie des Magpies, ressortis vainqueur de ce match. Leur jardinier providentiel nous raconte les coulisses de cette rencontre historique, et sa nuit passée sur le terrain.

Visited Victory Park today ahead of the @EmiratesFACup game against @dcfcofficial

Les dix derniers jours ont été complètement fous, et bien chargés ! Une vague de froid est arrivée sur le nord-ouest de l'Angleterre avec des températures de -3, -4, -5 degrés. Il y a aussi eu des chutes de neige, et tout ça a perturbé nos plans pour que la pelouse soit prête.Clairement, c'était notre pire cauchemar. Nous sommes juste un petit club amateur, nous n'avons pas les moyens pour faire face à de telles températures. Nous avons fait appel à une société qui a amené une grande tente avec un système de chauffage pour garder la pelouse au chaud et éviter qu'elle gèle. La FA a apporté une grande contribution, donc nous n'avons eu qu'à trouver une petite partie de l'argent manquant pour que la pelouse soit protégée.Vers 22 heures, la pelouse était encore gelée par endroits, donc quelques volontaires et moi avons décidé de rester là. Nous avons dormi sur le terrain pour pouvoir déplacer les radiateurs et les mettre là où c'était nécessaire. On se relayait, on était tous sous la tente et pendant que l'un de nous essayait de dormir un peu, les autres s'occupaient de bouger les radiateurs. C'était vraiment essentiel, car la tente n'était pas suffisamment hermétique. Quand les températures descendaient, la pelouse se rafraichissait. Donc il fallait être là pour réorienter le chauffage aux endroits nécessaires afin que ça ne gèle pas.