On a discuté avec Ángel Jiménez, l'arbitre de la paix

Aucune rencontre de Tercera (D5) ni de Preferente (D6) n'a lieu ce week-end aux Baléares. Les arbitres locaux ont dit stop suite à une série d'événements violents. Ángel Jiménez Bonillo œuvre depuis plusieurs années du côté de Malaga pour lutter contre ce type d'incidents. Ses armes : la VAR des supporters et la VAR de l'honnêteté. Ici, pas de vidéo, mais un trio "ver, animar, respetar" (voir, soutenir, respecter) pensé dans le seul but de ramener la tranquillité et le respect sur les terrains. Explications du seul et unique arbitre de la paix.

"On m'a traité de fils de pute quand ma mère était là et ça fait mal, plus que les coups."

J'ai 44 ans et je suis professeur au Colegio Maravillas de Benalmádena. J'ai débuté l'arbitrage à 16 ans, en 1994. On me connaît comme. Un média andalou, Canal Sur, m'a donné ce surnom en 2007 parce qu'en 2006, j'ai commencé à stopper des matchs quand il y avait des insultes. J'arrêtais au moindre incident, et j'ai eu de très bons résultats. Aujourd'hui, j'arbitre des matchs de jeunes, qui ont 16 ans ou moins, et je suis ambassadeur de la Plataforma 0:90 (zéro violence pendant 90 minutes), une initiative de la municipalité de Málaga.C'était l'une des raisons, oui. Je n'acceptais pas la violence et le manque de respect. La violence est physique, mais aussi verbale. Malheureusement, les insultes sont normalisées dans le foot. Avant d'être l'arbitre de la paix, être traité de fils de pute ou de connard, c'était très fréquent. Je ne pourrais même pas dire combien de fois j'entendais ça pendant un match. Il faut lutter contre toutes les formes de violence. Toutes. Sinon, le football ne peut pas être un sport éducatif.J'ai vécu des situations très violentes, j'ai déjà reçu un gros coup de poing. Mais la situation la plus douloureuse que j'ai connue sur un terrain, c'était un jour où nous avons été impliquées dans un accident alors que nous étions sur la route pour aller arbitrer une rencontre. Une voiture arrivait en face, on a réussi à l'esquiver, mais elle a percuté le véhicule derrière nous. C'était horrible. On a quand même arbitré et en fin de match, un spectateur énervé a dit que nous aurions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com