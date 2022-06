Omar Daf à Dijon : western en Ligue 2

Entre Dijon et Sochaux, les relations se sont crispées ces derniers jours. Omar Daf, toujours sous contrat avec le FCSM, mais qui est en conflit avec ses dirigeants et notamment Samuel Laurent, le directeur général, souhaitait rejoindre le DFCO. Entre les trois parties, les communiqués piquants et les phrases mouillées d'acide fusent. Mais pas assez pour perturber l'arrivée du Sénégalais en Bourgogne, qui a été officialisée ce vendredi.

"Trahison", "coup de poignard" et riposte

Omar Daf sera bien là pour la reprise de l'entraînement de Dijon, le 22 juin prochain. À cette date, il aurait dû se trouver à un peu plus de 170 bornes de là, à Sochaux, en compagnie de son adjoint Stéphane Mangione, un ancien attaquant du DFCO (1999-2003 et 2004-2009), puisque les deux hommes étaient sous contrat jusqu'au 30 juin 2023., nous avait confié l'ancien international sénégalais lors d'une discussion informelle, il y a plus d'un an. À cette époque, le duo ne se doutait pas que l'escapade d'un week-end souhaitée par l'un allait se transformer en un séjour de deux ans dans la Cité des Ducs. Et Mangione, qui revenait à Dijon – où continuaient de vivre sa compagne et leurs enfants - dès que Daf accordait un congé à son effectif et à son staff, pourra désormais aller boire son café au centre-ville, avant de filer à l'entraînement.Mais avant d'en arriver à ces petits plaisirs simples de la vie quotidienne, les jours ayant précédé l'arrivée imminente du tandem - qui pourraient être accompagné par Gérard Gnanhouan, l'entraîneur des gardiens, et Antoine Helterlin, le préparateur physique - ont été assez animés. Et il n'est pas certain que Daf tombe dans les bras de Samuel Laurent pour évoquer le bon vieux temps quand Dijon et Sochaux s'affronteront en championnat. Entre les deux hommes, le lien s'est vite distendu avant de rompre définitivement au début du mois de juin, quand le nom de l'entraîneur de 45 ans a commencé à circuler à Dijon, à la recherche du successeur de Patrice Garande. RMC avait balancé l'info de l'intérêt réciproque que se portaient Dijon et celui qui avait conduit Sochaux aux barrages d'accession en Ligue 1 face à Auxerre.

Première conférence de presse pour Omar Daf, en compagnie d'Olivier Delcourt !Suivez notre Facebook Live➡️ https://t.co/LzuC51LJb6 #BienvenueCoach pic.twitter.com/FGeqQ2VfEL