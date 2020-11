Omar Da Fonseca : " Quand je pense à Maradona, j'en oublie même le football ! "

Consultant pour la chaîne beIN SPORTS, Omar Da Fonseca était très sollicité depuis hier et l'annonce de la mort de Diego Maradona. Lors d'une conférence de presse téléphonique, l'Argentin, ancien footballeur du PSG et de l'AS Monaco, a rendu hommage au Diez et fait le point sur l'impact de cette nouvelle à l'échelle planétaire.

"Maradona est l'homme qui a sublimé le football de rue dans le football professionnel."

Je ne m'y attendais absolument pas. Ma fille m'avait appelé pour me demander si je pouvais garder ses trois enfants à Tours. J'ai accepté, donc j'ai pris le TGV et je suis arrivé vers 17 heures. Là, je suis dans un parc et je commence à recevoir des textos et des appels dans tous les sens... Je voyais que Nagui ou Carlos Bianchi voulaient me contacter, mais je ne voulais pas y faire attention et profiter de l'instant. Quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai ouvert un premier message et j'ai compris la nouvelle par mes proches.Au début, tu ne fais pas trop attention à la mesure de la nouvelle et tu ne réalises pas vraiment. Tu es dans un parc, dans un contexte vivant. Mais Maradona, cela représentait tellement de souvenirs pour moi : combien de fois j'en ai parlé avec mon père, mon grand-père... À l'époque, nous avions une autre manière de vivre le football, cela passait par les discussions et l'éloge du caractère du footballeur. J'ai commencé à le voir à Argentinos Juniors quand il devait avoir 13 ans : Diego faisait du jonglage avec un ballon voire avec une orange !Oui. Nous sommes de la même génération. J'ai joué contre lui, j'ai même eu la chance d'être son coéquipier en équipes de jeunes, je m'entraînais avec lui et je voyais qu'il avait une forme d'insouciance, un côté intouchable. De notre côté, on galérait pour se trouver des chaussures dignes de ce nom pendant qu'il avait un contrat avec Puma. À ses 17t ans, il était déjà millionnaire alors qu'il venait des villas de Buenos Aires dans les années 60. Il fallait voir l'état du truc au départ, c'était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com