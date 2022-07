Omar da Fonseca : "J'ai chanté du Céline Dion dans FIFA"

La semaine dernière, l'annonce officielle s'est répandue comme une traînée de poudre : Benjamin Da Silva et Omar da Fonseca sont les nouveaux commentateurs français de FIFA 23 dont la sortie est prévue le 27 septembre prochain. Pour l'occasion, Omar distille sa bonne humeur légendaire grâce à ses plus belles frasques dans le mythique jeu vidéo, avec comme ambition secrète de rester à la page aux yeux des plus jeunes.

Je l'ai vécu comme une chose étrange.est un jeu ciblé par la jeunesse, où des personnes beaucoup moins âgées que moi sont à fond, et j'étais plébiscité. Electronic Arts avait fait des sondages avec des influenceurs pour savoir quel était le duo voulu par cette jeunesse au micro. EA Sports nous a contactés en 2020, mais entre-temps, il y a eu le Covid. Je ne vais pas dire que j'étais réticent, mais je me posais des questions et j'appelais mes amis et mes enfants pour leur parler de ce projet. Leurs retours étaient très positifs, car ils s'identifiaient à cela. Dans la rue, des proches ou même des gens m'arrêtaient carrément pour me dire :De mon côté, je savais ce que c'était, mais je ne m'y intéressais pas beaucoup. Mais je l'ai fait ! J'ai d'abord été surpris, puis épaté quand je me suis rendu compte que je rentrais dans le cœur d'une histoire. Bien sûr, il y a aussi une forme d'orgueil. Quand je vois mes petits-enfants aller à l'école et dire à leurs amis, ça me fait drôle !Commenter sur, c'est savoir que ce n'est pas comme dans un match de football. Tout est figé, il faut répéter énormément de phrases, c'est limité dans le temps. Il y a quelques contraintes par rapport au direct... Cela m'a donné de l'énergie supplémentaire ! Nous avons commencé à enregistrer en juillet 2021, donc nous avons dû garder ce secret.Ça, c'est l'autre expectative. Tellement de personnes insistaient pour nous voir commenter les matchs sur... Certains