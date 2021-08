Omar Da Fonseca : "C'est Lionel Messi, merde !"

À la fin de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au Parc des Princes, mercredi dans la matinée, il n'a pas réussi à contenir sa joie. Messi, son Messi, au PSG, son PSG, c'était trop beau pour Omar Da Fonseca, qui a fendu la torpeur dans laquelle était plongé un auditorium du Parc très studieux en se mettant à applaudir et chanter à la gloire de la Pulga. Une réaction qui lui a valu d'enflammer des réseaux sociaux à qui il en faut peu pour se déchirer. Pourtant, le consultant de BeIN, qui officie notamment sur la Liga depuis des années, n'a fait que ce qu'il sait faire de mieux : laisser éclater sa joie de vivre communicative. Entretien à tête reposée.

"Tout le monde me dit "t'es pour le Barça", alors que j'ai toujours été pour Messi"Omar Da Fonseca

Quand le patron du petit bistro du quinzième arrondissement dans lequel Omar Da Fonseca a ses habitudes fait irruption à la table d'à côté, il pointe le logo du FC Barcelone tatoué sur son épaule en riant de bon cœur. "". Évidemment, c'est faux. En revanche, ce qui est vrai, ce sont les messages postés sur les réseaux sociaux accablant le consultant argentin depuis hier d'avoir acclamé Lionel Messi à la fin de sa conférence de presse. Attablé devant un diabolo menthe et une pile de feuilles sur lesquels il a griffonné quelques notes, le commentateur star de la Liga semble un peu dépassé par les proportions prises par son geste. Et, si nous avons bien évidemment évoqué cet épisode avec lui, aimerait surtout parler de ce qui compte vraiment : Messi.Pas encore. Tant qu'on ne le verra pas sur le terrain, on sera encore dans l'illusion, dans l'expectative. Jamais je n'aurais pensé que je vivrais ça à 61 ans. J'ai tellement parlé de Messi, j'en ai tellement rêvé, je l'ai tellement vu, et aujourd'hui il est dans la ville où j'habite, où je suis. Donc je suis un peu euphorique, j'ai de l'adrénaline, désolé.J'avais