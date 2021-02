OM : une saison déjà terminée ?

Défait lors de ce centième classique, l'Olympique de Marseille encaisse une nouvelle défaite dans cette saison de Ligue 1, la septième en vingt-deux rencontres. Désormais situé à dix-huit points du Paris Saint-Germain, troisième et détenteur temporaire d'un ticket pour le tour préliminaire de la C1, l'OM doit-il tourner la page de cette saison pour mieux préparer la prochaine ?

Sanson : "Que le calme revienne dans le club"

Au moment de se pencher dans les détails du match de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain au Vélodrome, les statistiques ne doivent pas faire rougir le "formateur dans l'âme" Nasser Larguet. Sur le plan des chiffres, les Marseillais ont frappé plus de fois au but que leur adversaire (9 tirs contre 8), ont mieux cadré leurs tirs (3 contre 2), ont mieux tenu le ballon (52% de possession de balle contre 48%), ont réalisé davantage de passes (449 contre 433) et ont obtenu largement plus de corners (7 contre 1). Oui mais voilà, toutes ces données favorables ne sont pas gages de points acquis et le score final reste catégorique : Paris s'est imposé 2-0. Autre facteur significatif : le PSG relègue ainsi l'OM à dix-huit longueurs de la zone qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Le constat est aussi dur que réaliste, et il entraîne forcément une question : l'OM doit-t-il déjà tirer un trait sur l'exercice 2020-2021 ?Si les Phocéens possèdent encore deux matchs en retard par rapport au PSG (les deux à domicile contre Nice, le 17 janvier prochaine, et Rennes, encore à planifier), il est peut probable de voir le club effectuer une remontée spectaculaire au point de parvenir à remonter sur le podium. Pourquoi ? Tout simplement parce que la dynamique, et même l'ambiance de manière générale, ne joue pas en faveur de l'OM. Si cette mauvaise passe devait se synthétiser par une action ce soir, ce serait l'exclusion malheureuse d'un Dimitri Payet fatigué dans la dernière minute du temps réglementaire de la partie. Alors que le suspense est déjà terminé dans cette rencontre, le numéro 10 va au contact direct avec Marco Verratti puis enfonce ses crampons dans le torse de l'international italien. Parfois bon mais trop souvent frustrant, Payet symbolise à lui seul les paradoxes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com