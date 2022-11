OM-Tottenham : Igor Tudor ne tient plus la longueur

Pointé du doigt sur ses changements souvent peu inspirés, Igor Tudor a de nouveau fait des choix énigmatiques face à Tottenham. Alors que ses hommes étaient présents au rendez-vous face à Tottenham, le Croate n'a pas su redresser la barre quand ses titulaires ont flanché physiquement.

Des changements en question

Alors que les supporters de Tottenham exultent longuement dans le parcage, et n'en finissent plus de chanter, les travées du Vélodrome se vident, dans le silence. Puis les murmures deviennent des débats, au centre duquel se trouve un homme : Igor Tudor. Pourquoi a-t-il sorti Gigot, Veretout, mais pas Sánchez ? Pourquoi laisser Payet sur le banc dans une fin de match où l'OM avait cruellement besoin de maîtrise technique ? Comme souvent cette saison, ce sont les choix de l'entraîneur marseillais qui étaient la principale source de regrets après la désillusion face aux. Virtuellement qualifiés en C3, les Marseillais n'ont pas verrouillé la fin de match, pas au courant de leur position à ce moment. Pour une fois, le Croate a pris des risques, à l'image de l'entrée de Luis Suárez à la place de Rongier. Mais comme toujours, cela n'a pas payé.En football, tout se joue souvent sur un fil. En amont des matchs de Ligue des champions, Igor Tudor a suffisamment insisté sur l'importance des détails à ce niveau. Et si Sead Kolašinac n'avait pas bouffé la feuille de la tête, seul au second poteau, en fin de partie sur un centre de Cengiz Ünder, on ne parlerait peut-être pas autant des choix du Croate. Pendant longtemps, et malgré l'égalisation de Clément Lenglet sur un coup franc évitable, la stratégie de Tudor était proche du sans faute. Devenu adepte des analyses de matchs hypothétiques à coups de "et si", le technicien phocéen pourra réécrire l'histoire dans sa tête. Certes, ses hommes ont livré un match plein, convaincant pendant plus d'une heure, et méritaient mieux, mais ils ont tout gâché à la fin. Comme à Strasbourg samedi. Comme face à Lens. Comme trop souvent cette saison.Depuis plusieurs semaines, Igor Tudor tient son onze indiscutable. Là n'est pas la question. La grosse problématique de l'entraîneur marseillais est maintenant d'impliquer le reste du vestiaire. Car les bons mots ne suffisent pas., répétait pourtant le Croate à la veille du "match Lire la suite de l'article sur SoFoot.com