OM-Thauvin : l'amour rend flou

À six mois de la fin du contrat de l'international français, l'Olympique de Marseille et Florian Thauvin sont engagés dans une drôle de danse. Si chacun a besoin l'un de l'autre pour répondre à ses objectifs, cette situation pourrait devenir problématique si rien n'est rapidement tranché.

Pour un flirt avec Flo

Cette mèche coiffant un visage toujours aussi juvénile, ce pied gauche à la précision chirurgicale et cette désinvolture qui se voit désormais moins dans l'attitude que dans le jeu... Cela fait six saisons et 253 matchs que l'Olympique de Marseille peut en profiter. Vendredi, aux Costières, les supporters de l'OM n'y ont eu le droit qu'une vingtaine de minutes, Florian Thauvin étant remplaçant lors de la victoire phocéenne à Nîmes (0-2). Plus que le choix d'André Villas-Boas de faire souffler l'un de ses éléments les plus utilisés depuis le début de saison, c'est la situation contractuelle de l'ailier qui fait jaser actuellement sur la Canebière. Car depuis plusieurs semaines, l'OM et Florian Thauvin sont incapables de s'entendre sur une prolongation., confiait le joueur fin septembre dans les colonnes deSans proposition à la hauteur de ses espérances, l'ailier de 27 ans sera libre en juin et pourra donc discuter avec d'autres clubs, ce d'ici cet hiver.Certaines écuries n'ont d'ailleurs pas attendu pour lui faire du gringue. Et l'AC Milan est une des plus entreprenantes., a déclaré Paolo Maldini à la chaîne Téléfoot il y a quelques jours.Forcément, les beaux yeux de Paolo et la perspective de rejoindre desayant repris des couleurs peuvent difficilement laisser insensibles.