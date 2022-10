OM-Sporting : SOS Fant'OM

Pour son troisième match de Ligue des champions de l'année, l'OM s'avance la peur au ventre à l'heure de recevoir le Sporting Portugal. Irrésistibles en Ligue 1, les Marseillais sont pour le moment frustrés en C1, avec deux revers en autant de matchs. Dans un Vélodrome à huis clos, qui rappellera la triste campagne de 2020-2021, l'OM n'a pas d'autres choix que de s'imposer pour éviter de faire ressurgir les fantômes du passé.

Olympique de Marseille Sporting Mardi 4 octobre à 18:45 Ligue des champions Diffusion sur

Avant la défaite face à Francfort, Matteo Guendouzi avait pris les devants :Trois semaines plus tard, le milieu de terrain frisé pourrait, mathématiquement, répéter la même chose à l'heure de recevoir le Sporting. Ce serait toutefois un poil moins crédible. En vérité, Marseille est déjà au pied du mur en Ligue des champions. Comme en 2020, la double confrontation contre un club portugais lors des troisième et quatrième journées de C1 (Porto à l'époque) revêt déjà des allures de dernière chance. Et comme en 2020, ce sera à huis clos , même si le Covid n'y est cette fois pour rien. Les fantômes de l'épopée Villas-Boas ressurgissent donc, au même moment que ceux du zéro pointé de 2013. Même si seul Payet était de ces deux épopées - avec Rongier et Gueye en 2020 -, le triste spectre de 15 défaites sur les 16 derniers matchs de "Champions" hante l'OM de Tudor, qui serait bien inspiré de chasser ces spectres par un succès ce mardi soir.