OM/PSG sur Canal+ : la fausse bonne idée ?

C'est le président de Canal+ qui l'a annoncé sur son compte Twitter mercredi : le Classico OM-PSG sera diffusé sur la chaîne cryptée. C'est le retour de l'affiche du dimanche soir sur Canal. Bonne nouvelle pour les abonnés... mais pas vraiment pour le football.

Depuis lundi et l'échec de l'appel d'offres exceptionnel, la Ligue devait trouver une solution. Elle avait maintenu la diffusion des matchs sur la chaîne Téléfoot, malgré la rupture du contrat entre elle et Mediapro, et subissait les foudres de Canal+, qui avait attaqué la procédure de vente auprès de l'autorité de la concurrence. Vincent Labrune s'était donné 48 heures pour trouver une solution, il en allait de la survie pure et simple du football français : sans aucune recette droits TV, avec des stades vides et des revenus commerciaux exsangues, les risques de faillite s'accumulaient dangereusement. Il avait alors décidé d'entamer des procédures de gré à gré, autrement dit, des négociations directes avec les partenaires sur les lots de Mediapro. L'objectif était de pouvoir,, dégager des liquidités rapidement, obtenir des fonds, même sur la seule fin de saison ou quelques journées.Seulement, ce protocole était encore inédit dans le football français et on ne savait pas vraiment comment cela allait se passer. Rien n'est précisé ou indiqué dans le règlement officiel de la LFP, et la loi, à travers le code du sport, impose que les droits de diffusion soient mutualisés afin de garantir un partage des dotations équitable. Ainsi, par déduction, le gré à gré ne devait concerner que les lots invendus lors du dernier appel d'offres, peut-être sur toute la fin de saison. D'ailleurs, il y a quelques semaines, lorsque la fin de Téléfoot avait été actée pour le 31 janvier, France Télévision, M6 et TF1 s'étaient positionnés pour diffuser le Classico OM-PSG du 7 février. Une source proche du dossier avait déclaré qu'il ne s'agissait que d'une, un moyen de satisfaire la réputation des trois chaînes... mais que la Ligue n'avait reçu aucune proposition écrite et officielle et que, bien évidemment, puisque les droits sont mutualisés,. Pourtant, cette philosophie a évolué depuis mercredi ! Canal+ s'est octroyé les droits en codiffusion du seul match OM-PSG. Pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com