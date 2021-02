OM-PSG : À quoi ressemblera le Classique en 2026 ?

En 2026, il sera de nouveau possible d'aller au restaurant, de se faire la bise et de faire la fermeture des bars. Mais en 2026 surtout l'Olympique de Marseille sera le nouveau roi de France. Et le PSG au bord de la Ligue 2.

Le retour du roi Ongenda

Frank McCourt dément officiellement la vente de l'OM

C'est un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Né en octobre 2012, le jeune Marseillais Julien vient de fêter ses 14 ans en cette année 2026. Et au moment de souffler ses bougies, ce supporter invétéré de l'OM n'a fait qu'un seul vœu : que son club de cœur remporte enfin un Classique au Vélodrome. Ce qui n'est pas arrivé depuis 2011 et une victoire 3-0 avec des buts d'André Ayew, Loïc Rémy et Morgan Amalfitano dont Julien - et ses potes pourtant incollables sur le ballon rond - ignore qu'il a une sélection en équipe de France. Depuis, les Olympiens ont connu 4 matchs nuls et 8 défaites dans leur antre, dont une violente5-0 en février 2021 qui est restée dans toutes les mémoires. Et pas seulement pour ce carton rouge d'Álvaro après avoir mis un coup de boule à Neymar.Il faut dire que Julien a des raisons d'y croire. Car ce PSG de 2026 n'a rien à voir avec celui de 2021. Et aussi bon soit-il, leur numéro 10 Hervin Ongenda n'est pas Neymar. Ou du moins il n'est pas le Brésilien du passé, car il est probablement meilleur footballeur que ce Neymar de 2026 qui, après quelques mois de retraite - pour devenir joueur d'e-sport professionnel sur- a déjà pris 25 kilos. Mais si Hervin Ongenda est revenu dans la capitale française, c'est surtout pour aider son club formateur en grande galère depuis 2023 et le départ des Qataris après le Mondial dans leur pays qui a vu le Portugal de Cristiano Ronaldo - actuellement meilleur buteur de Liga Nos avec le Sporting - s'offrir une première étoile.Vendu à l'Américain Dean Spanos, ancien propriétaire de la franchise de NFL des Chargers de Los Angeles, le PSG va mal. Alors qu'il a mis toutes ses économies dans l'achat du PSG, Dean Spanos voit son business s'écrouler et se retrouve totalement sur la paille. Heureusement, il peut se servir des recettes engendrées par son nouveau joujou et de la vente record d'Erling Haaland pour se maintenir à