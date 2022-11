OM-OL : chassé-croisé olympique

Marseille, éliminé de C1 par Tottenham mardi et qui n'a plus gagné depuis cinq matchs, reçoit Lyon, qui reste sur deux succès encourageants. L'issue de ce match peut enfoncer les Phocéens et confirmer les bienfaits de Laurent Blanc à l'OL.

Marseille Lyon le 06/11/2022 à 20:45 Ligue 1 Diffusion sur

L'OM malchanceux

Il y a encore un mois, cet Olympico aurait été présenté comme une formalité pour l'OM. Les Marseillais suivaient le rythme du PSG, étaient invaincus à domicile en championnat, et puis surtout, l'OL de Peter Bosz ne semblait plus savoir comment gagner un match. Mais depuis, les Phocéens ont été battus au Vélodrome par l'AC Ajaccio et n'ont pris qu'un point sur les quatre dernières rencontres de Ligue 1. Et puis, Marseille vient d'être éliminé de toute compétition européenne au terme d'un scénario qui a de quoi plomber le moral des troupes. Toutefois, cette désillusion sert bien Igor Tudor dans sa communication. Présent en conférence de presse ce vendredi en amont de ce choc contre les Gones, le coach croate n'a pas vraiment eu à se justifier quant à la méforme de son équipe et a seulement évoqué cet épisode de Tottenham. Pourtant, ses hommes n'ont plus gagné un match de foot depuis la première de Laurent Blanc avec son nouveau club, soit plus de trois semaines, et reculent rapidement au classement.Les Lyonnais ont donc parlé de ce creux pour lui, argumentant que cette mauvaise période de l'OM était un trompe-l'œil vis-à-vis de la véritable… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com