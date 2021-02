OM-OL : chacun sa route, chacun son chemin

Dans un contexte qui aurait pu dépassionner le choc, Marseille et Lyon se retrouvent pour une rencontre attendue par les deux camps pour des raisons différentes. 48 heures après avoir chamboulé son organigramme, l'OM espère lancer sa nouvelle ère par un succès de prestige avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. Dans une ambiance plus sereine, l'OL veut confirmer sa supériorité sur le terrain pour continuer de rêver d'un titre de champion. Deux salles, deux ambiances pour une affiche qui pourrait valoir le coup d'œil.

Un monde d'écart

Dans un championnat qui a besoin de petites histoires pour écrire la grande, les confrontations entre Marseille et Lyon sont toujours des évènements. La fameuse rivalité entre l'OM et l'OL, exacerbée ces dix dernières années par les dirigeants des deux clubs et symbolisée par un surnom, l'Olympico, à mi-chemin entre l'humour et le marketing, est même venue concurrencer le ronronnant Classique., concédait Houssem Aouar devant la presse ce vendredi.Le contexte sanitaire, le huis clos et le fossé entre les deux équipes cette saison auraient pu dépassionner le choc des Olympiques, mais ce ne sera pas le cas. Chacun, dans son coin, a fait en sorte de rappeler qu'un Marseille-Lyon devait forcément être bouillant, l'OM chamboulant son organigramme à 48 heures du match et l'OL se retrouvant dans une quête aussi inattendue qu'excitante en tête du classement. Vivement dimanche soir !Dix-sept points et un monde sépareront donc les deux clubs, au coup d'envoi. En pleine tempête institutionnelle depuis de nombreuses semaines, l'OM ace vendredi en remplaçant l'honni Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club. En attendant le début de l'ère Jorge Sampaoli, qui devrait véritablement commencer la semaine prochaine, Marseille a rappelé en l'espace de quelques mois que le club phocéen n'était pas un grand adepte de la tranquillité ni de la stabilité. Un bazar désorganisé au cœur d'une saison déjà ratée, qui contraste avec le modèle pragmatique et ordonné des Gones.