OM, Macron : c'est quoi le "projet" ?

La dernière ligne droite printanière va venir valider ou non les deux projets du président réélu et de l'Olympique de Marseille. Emmanuel Macron doit encore gagner les législatives et l'OM réussir une fin de saison qui passe ce soir par Rotterdam. On fait le point !

Feyenoord Olympique de Marseille 28/04/2022 à 21h Ligue Europa Conférence Diffusion sur

Penser printemps...

Rappelez-vous... Le 17 octobre 2016, le milliardaire américain Frank McCourt rachetait l'Olympique de Marseille et lançait son plan d'action : l'. Le 10 décembre 2016, le candidat Emmanuel Macron exaltait ses supporters à la porte de Versailles :McCourt et "McRon" : deuxpour le prix d'un, si on considère l'extrême attrait bien connu du président pour le club phocéen.Moins de six ans plus tard, l'heure des premiers bilans a sonné. Sans trop juger sur le fond sa politique libérale réformatrice, on peut dire que Macron a réussi à être réélu, donc qu'il est parvenu à faire adhérer la majeure partie de l'électorat qui l'a reconduit dimanche à son projet pour la France. Même s'il a perdu les élections intermédiaires (LREM deuxième derrière le RN aux européennes 2019 et grosse claque aux municipales de 2020) qui attestent d'un faible enracinement local. Côté OM, le Champions Project avait été défini par McCourt le jour de son intronisation :