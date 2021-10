OM-Lorient : Dimitri Payet, l'autre boss

Le Vélodrome a rendu un bel hommage à Bernard Tapie ce dimanche soir, avant de laisser la place à un nouveau récital de Dimitri Payet sur la pelouse pour guider Marseille vers la victoire contre Lorient (4-1). Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Réunionnais est tout simplement irrésistible.

Être heureux

" Interrogé cette semaine par, Dimitri Payet était lucide : le numéro dix marseillais est un joueur clivant. Mais cette saison à Marseille, peu nombreux sont ceux qui peuvent lui reprocher quelque chose, si tant est qu'il y en ait. À 34 balais, le " Marseillais à vie " - qui a prolongé jusqu'en 2024 - régale depuis le début de saison. En cinq matchs de Ligue 1, le Réunionnais a planté cinq buts, et délivré trois passes décisives. Après un exercice 2020-21 en dents de scie, Payet a retrouvé du mordant. Et c'est tout Marseille qui se régale.Contre Lorient, le maestro de la Canebière a encore été de tous les bons coups. Si tous les jeux de mots sur son patronyme ont été utilisés depuis qu'il illumine la Ligue 1, force est de constater que cette saison, encore, c'est bien lui qui éclaire le jeu marseillais. Oui : il y a un Olympique de Marseille avec Payet, et un autre, bien moins fringant, sans lui. Même si sa présence ne suffit pas toujours, à l'image de son doublé contre Lens qui n'avait pas empêché la défaite (2-3). Brassard de capitaine au bras, le numéro dix est l'homme fort de Sampaoli, un coach qui a compris comment tirer le meilleur de son maestro : "", explique sereinement le taulier de cette équipe phocéenne. Or, un Payet heureux ne peut que rendre l'OM heureux. C'est simple.Sa nouvelle masterclass face aux Merlus en est la preuve. Bien sûr, il y a eu ses deux passes décisives : la première sur un corner botté au premier poteau vers Guendouzi. La seconde, encore plus délicieuse, sur un ballon parfaitement dosé pour le sniper Milik. Le retour du Polonais à la pointe de l'attaque est d'ailleurs une bonne nouvelle pour Payet, qui retrouve ainsi son poste de vrai numéro dix, pour son (et notre) plus grand bonheur. Ouvertures, renversements, combinaisons, roulettes… Contre Lorient, l'artiste du Vieux-Port a fait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com