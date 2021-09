OM-Lens : Florian Sotoca, le sang et l'or

Magnifique représentant de ce Racing Club de Lens vainqueur au Vélodrome, Florian Sotoca a parfaitement incarné les valeurs prônées par Franck Haise durant l'intégralité de la rencontre. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le Narbonnais a fait preuve d'une discipline exemplaire et s'installe doucement mais sûrement comme l'une des valeurs sûres de ce championnat de France à son poste.

"L'objectif, c'est de repartir d'ici avec la victoire"

C'était un dimanche soir attendu pour les fans de cette Ligue 1 version 2021-2022. Marseille-Lens, un choc entre les deux équipes les plus offensives du championnat (14 tirs par match en moyenne), un spectacle à la fois tactique et technique, mais aussi un combat mental déterminant pour sortir vainqueur d'une telle bataille. Dès la septième minute de jeu, Florian Sotoca a dû se battre contre les mauvais esprits au moment de convertir un penalty important pour mettre son équipe en position de force. Pendant deux longues minutes d'attente dans un Vélodrome en ébullition après une légère faute de main de Gueye, Sotoca ne pensait qu'à trois choses : se construire une bulle protectrice, faire le vide dans sa tête et, bien entendu, marquer. Marquer pour rendre un peu plus heureux ses proches présents dans les tribunes d'abord, mais aussi marquer pour lui, histoire de se prouver que son penalty inscrit dans les dernières minutes à Bordeaux (5journée, 2-3) n'était pas un coup de pot. Résultat des courses ? Sotoca a pris son élan, frappé plein centre et ouvert le score (9, 0-1). Une parfaite manière de lancer son match, ou plutôt son œuvre d'art.À vrai dire, Sotoca ne s'est pas contenté d'effectuer un travail offensif pour poser des problèmes à cet OM si souverain depuis le début de saison. Résumer sa prestation XXL à de bons appels dans les espaces laissés libres serait beaucoup trop réducteur. Si le collectif de Jorge Sampaoli a autant peiné à déployer son jeu habituel, c'est parce que l'intensité et l'anticipation lensoises étaient supérieures à celles pratiquées par les Marseillais durant l'intégralité de la rencontre. Véritable poison dans la première relance olympienne, Sotoca s'est transformé en un marathonien capable de couper les lignes de passes et contraindre son adversaire à rester bas dans sa moitié de terrain. Acculé dans son camp, Marseille s'en est remis au talent pur et simple de Dimitri Payet pour arracher l'égalisation juste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com