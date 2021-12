information fournie par So Foot • 14/12/2021 à 06:00

OM : le monstre de Jorge Sampaoli

Brûlant à la rentrée, l'OM de Jorge Sampaoli a su gagner en imperméabilité et en contrôle des événements au fil des dernières semaines. La victoire du week-end à Strasbourg l'a encore prouvé.

Épuiser psychologiquement sa proie

Comme Guardiola et Lillo , Jorge Sampaoli aime se déguiser en saumon. Le trio le justifie par une vie passée à nager à contre-courant pouret par une volonté de mettre la forme au-dessus du résultat. Ce choix explique ainsi pourquoi, début décembre, à la veille de défier Brest, Sampaoli s'est pointé avec aucun autre désir que celui de remettre des coups de pinceau sur undont il ne s'écartera jamais, au risque de quitter la ville. Moteur :Puis :Neuf mois après les premiers cris, les premiers sourires d'un Payet dont les yeux brillaient sous les ordres d'un coach demandant à ses hommeset les premières sorties publiques pour affirmer, entre autres, vouloir voir son équipe, l'entraîneur argentin a aujourd'hui fait grimper son groupe au deuxième étage de son projet.Jorge Sampaoli ne s'est jamais caché. Le premier message qu'il a voulu imprimer sur les parois des boîtes crâniennes de ses joueurs a été le suivant :Son OM s'est alors d'abord amusé à faire péter des pétards, à assumer un déséquilibre offensif en jonglant entre les animations autour d'un Payet solaire dans un rôle de faux 9, et à coller avec la devise d'un club qui ne rêve que d'aller droit au but adverse. Reste… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com