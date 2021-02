OM, le match d'après

Entre l'envahissement de la Commanderie samedi, le placement en détention provisoire de 8 supporters lundi, et la démission d'André Villas-Boas mardi, l'Olympique de Marseille est en pleine tempête. Tout sauf idéal au moment d'un déplacement périlleux à Lens. Et à quatre jours de la réception du PSG.



Eyraud leur met le feu

Cette saison, l'Olympique de Marseille n'en finit plus de repousser les limites. Après s'être offert le record de défaites consécutives en C1, l'OM va devenir à jamais le premier club à licencier un entraîneur démissionnaire. Le tout sur fond de guerre ouverte avec les supporters. Un contexte explosif dont les Marseillais vont devoir se détacher ce mercredi sur la pelouse de Lens, venu s'imposer au Vélodrome il y a deux semaines à peine (0-1). Et ce, alors que les places européennes s'éloignent pour le club phocéen. Et que, cerise sur le gâteau, le PSG est attendu au Vélodrome dimanche soir. Tout cela réuni transforme ce banal déplacement à Lens en tournant de la saison marseillaise, après plusieurs jours d'un feuilleton chaotique à faire pâlir les meilleures séries Netflix.Tout est parti de la manifestation de samedi, qui a dégénéré en un envahissement de la Commanderie. Álvaro a été touché, et les joueurs effrayés. Depuis, seul Steve Mandanda a pris la parole publiquement dans un communiqué auquel s'est joint le défenseur espagnol :Pour le reste, silence radio. Nemanja Radonji? a lui tout simplement quitté le club. De quoi redonner le sourire aux supporters marseillais.Car, petit miracle, les évènements de la Commanderie n'ont pas empêché Pablo Longoria de faire son job en cette fin de mercato. Le directeur sportif a expédié "CRSerbe" en prêt au Hertha, et a trouvé un remplaçant à Morgan Sanson : Olivier Ntcham. Sauf que petit problème : André Villas-Boas ne voulait pas du milieu français, - qui a également la qualité d'être un supporter du PSG. C'est en tout cas ce qu'a avancé le technicien portugais mardi en conférence de presse, au moment de justifier sa démission, quelques jours après Lire la suite de l'article sur SoFoot.com