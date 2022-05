OM : la peur du bide

Après une saison riche en émotions, l'Olympique de Marseille s'apprête à faire all-in ce samedi contre Strasbourg, sur le gong de la Ligue 1. L'enjeu : une place en Ligue des champions, minimum, et si possible celle de dauphin. Car tout autre résultat aurait un goût amer pour l'OM, qui a passé la moitié du championnat à ce rang. Mais qui pourrait tout perdre ce samedi.

Olympique de Marseille RC Strasbourg 21/05/2022 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

La soirée de tous les dangers

Privé de finale de Ligue Europa Conférence par Feyenoord, l'Olympique de Marseille s'en est offert une autre dont le club se serait bien passé. Car la réception du RC Strasbourg à la 38journée de Ligue 1 a bien des airs de finale pour l'OM, qui entend valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Chose qui paraissait acquise il y a peu, notamment au soir de la victoire à Reims (1-0) lors de la 34journée. Ce 24 avril, Marseille était un solide dauphin, assis sur un confortable matelas de 6 points d'avance sur Rennes et Monaco. Mais un mois plus tard, l'OM a laissé Monaco lui griller la priorité, et craint de voir Rennes faire de même.Pour éviter la catastrophe - relative, mais difficile à avaler vu la saison olympienne - d'une non-qualification en C1, et donc d'une quatrième place synonyme de Ligue Europa, l'équation est simple pour les Marseillais. Il faut faire mieux que Rennes à Lille. Au pire des cas, battre Strasbourg leur assurerait le podium. Mais pour récupérer sa place de dauphin, l'OM espère un faux pas - possible - de Monaco à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com