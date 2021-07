OM : la petite révolution de Pablo Longoria

Avec déjà cinq recrues officialisées pour lancer un mercato attendu, l'Olympique de Marseille veut laisser derrière lui une saison chaotique, mais sauvée par une cinquième place synonyme de qualification européenne. Dans ce contexte, le président-directeur sportif Pablo Longoria a redonné le goût du professionnalisme et une certaine unité au sein d'un club secoué par les divisions et les crises institutionnelles cette dernière année.

Longoria, patron plus vraiment incognito

Les supporters marseillais n'ont pas eu le temps, depuis le début de l'été, de saliver en cachette devant les premières recrues de luxe du Paris Saint-Germain. Très loin de bénéficier de la puissance financière du rival parisien, les dirigeants olympiens ont choisi d'être hyperactifs sur le marché des transferts, multipliant les pistes concrètes et les arrivées officielles, en attendant peut-être de voir un ou deux cadres mettre les voiles. Les premières nouveautés au menu de l'OM version 2020-2021 ? Gerson, une belle promesse venue de Flamengo contre un gros chèque de 25 millions d'euros ; Leonardo Balerdi transféré définitivement à l'OM pour un peu moins de dix patates ; Konrad de la Fuente, 19 piges, arrivé en provenance du Barça (3,5 millions d'euros) ; Cengiz Ünder, un prêt payant (500 000 euros) pour un gars de la Roma à relancer ; et donc Mattéo Guendouzi, prêté par Arsenal et de retour dans la Ligue des talents trois ans après avoir quitté Lorient. La liste pourrait même s'allonger dans les prochains jours, le gardien Pau Lopez, annoncé en prêt avec option d'achat à hauteur de 13 millions d'euros, étant attendu sur la Canebière, tout comme Luan Peres, défenseur de 26 ans sur le point de passer de Santos à l'OM selon les informations de RMC Sport. Nouveau look pour une nouvelle vie ? En attendant les premières réponses sur le terrain, Marseille semble en tout cas disposer d'un plan de route très précis.Après avoir sauvé les meubles avec une 5place, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com