OM : la faute à...

Les événements qui se sont produits samedi à la Commanderie, inacceptables et en tout cas condamnables, ne sont pas le fruit d'un hasard. Ils surgissent dans un contexte particulier pour Marseille, pour le football français et pour un pays traversé par une crise sanitaire depuis un an. Si les ultras vont payer le prix fort pour leurs actes, les causes de la colère, elles, méritent un peu plus de réflexion qu'une simple indignation à chaud.

Mais pourquoi ?

Tenir ses promesses ?

Premier point, incontestable : l'invasion de la Commanderie et les dégradations qui ont suivi relèvent du délictueux. Si les supporters peuvent se considérer comme les vrais propriétaires d'un club, il existe peu de chance pour que la justice adopte également cette vision d'une propriété "collective" privée de l'OM en tant que SAOS, ce qui aurait pu donner le droit à certains fans de vandaliser leur propre bien. De même, si Álvaro González a été touché par un projectile à l'occasion de ces événements. En espérant que les bons coupables seront poursuivis, et non seulement des personnes pour leur appartenance à tel ou tel groupe, ces faits ont conduit au report d'un match de football : celui entre l'OM et Rennes, prévu samedi soir. Un fait assez rare pour être signalé.Toutefois, les débordements, voire le vandalisme de quelques dizaines de personnes, ne peuvent masquer les raisons de la colère et de la manifestation aussi virulente sur le fond comme sur la forme des ultras marseillais. Les vitres brisées en marge d'une manifestation pour la défense des retraites n'invalident pas non plus les arguments et les motivations de dizaines de milliers de manifestants présents. On connaît l'histoire : l'OM entretient depuis toujours une relation particulière avec ses fans et les habitués des virages du Vélodrome. L'arrivée de la paire McCourt-Eyraud n'a pas franchement amélioré les choses. Les nombreuses confrontations autour des abonnements ont, par exemple, cristallisé depuis un certain temps une forme de rupture de confiance entre les parties.De fait, la direction marseillaise est aujourd'hui prise à son propre piège. Les supporters marseillais ne sont pas seulement des fidèles. Ils croient, souhaitent et sont convaincus que leur club a vocation à jouer les