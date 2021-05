OM : La dernière tournée de Sakai

À 31 ans, Hiroki Sakai s'apprête à tourner la page de six années qui le lie à l'Olympique de Marseille. La fin d'une belle aventure pour celui qui a gagné le surnom de "Hiro", devenu une figure discrète d'un club pas comme les autres. Un amour réciproque, en somme.

Inusable Hiroki

Le rituel du footing pieds nus

. Après 185 rencontres disputées sous le maillot ciel et blanc, Hiroki Sakai a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. À moins d'un invraisemblable retournement de situation, le latéral devrait donc retourner chez lui au Japon, et plus précisément aux Urawa Red Diamonds. Lucide et certainement conscient d'être arrivé au bout de son aventure olympienne, Sakai semble ainsi refuser l'année de trop. Chose qui ne lui ressemble pas, lui, le professionnel, comme l'évoque Antoine Rabillard, son ancien coéquipier à l'OM.Arrivé libre d'Hanovre au mois de juin 2016 après une saison difficile et une relégation en deuxième division allemande, Hiroki Sakai s'inscrit à l'époque dans le grand ménage de l'été opéré par la direction marseillaise. Le seul Nippon a avoir porté les couleurs de l'OM jusque-là se nomme Koji Nakata, en 2005. Mais qu'importe : sortant de quatre saisons pleines en Allemagne et fier de ses 102 matchs joués avec le club hanovrien, Sakai se prépare à découvrir un football totalement différent., raconte Antoine Rabillard.D'adaptation, il n'en faut quasiment pas pour le latéral droit. Malgré les incertitudes, le joueur formé à Kashiwa s'installe en effet très vite dans un couloir dépourvu de toute concurrence. Franck Passi puis Rudi Garcia l'intègrent au onze de départ, qu'il ne quittera pratiquement plus avec une moyenne de 30 matchs joués chaque saison en Ligue 1 et "seulement" 39 rencontres manquées (plus 6 autres, en raison de la Coupe d'Asie 2019). C'est que sous les ordres de cinq techniciens différents, Sakai a su rester fidèle à ses engagements.Loin des blessures (147 jours d'ITT depuis son arrivée à l'OM), le latéral a longtemps fait figure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com