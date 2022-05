OM : Jorge Sampaoli, fédérer pour mieux gagner

Entre le sprint final engagé en championnat avec un matelas confortable pour une qualification directe en Ligue des champions et une potentielle finale de Ligue Europa Conférence, l'OM rêve en cette fin de saison, et Jorge Sampaoli peut compter sur un groupe sûr de sa force. Une réussite pour le technicien argentin, qui a su maintenir éveillée son équipe en montrant une faculté à naviguer entre les dossiers piquants.

Un demi-tour nommé Harit

Sans trop surprendre son monde avec cette sortie lors de sa conférence de presse de présentation, Jorge Sampaoli confirmait un peu plus son statut de disciple de l'homme à la glacière au moment d'arriver sur la Canebière. Pourtant, sans balayer les principes de jeu de l'ancien sélectionneur du Chili, ce dernier s'est davantage distingué cette saison par sa capacité à garder impliqué son groupe pour mener plusieurs combats en même temps que par ses ajustements tactiques. La résurrection d'Amine Harit ou les bonnes performances de Pape Gueye et Steve Mandanda vont dans ce sens. Des hommes que l'entraîneur marseillais a su garder derrière lui, et ce, même lorsqu'il ne pouvait pas leur assurer des minutes sur le terrain.Le cas le plus flagrant est celui du premier nommé. Chose rare dans la carrière de Sampaoli, l'Argentin a présenté ses excuses en conférence de presse au sujet de l'ancien Nantais., plaidait Sampa' face aux médias avant le match à Reims (0-1).