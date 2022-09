OM : Frank McCourt, un retrait en trompe l'œil

Le Vieux-Port est en ébullition. Et cela n'a rien à voir avec le déplacement à Angers vendredi (21h). À quelques heures de la reprise de la Ligue 1, c'est en coulisses que l'OM vient d'enregistrer un nouveau changement : Frank McCourt, le propriétaire américain du club, a quitté son poste de président du conseil de surveillance de l'OM. And so what?

Une simple réorganisation tactique ?

Sur la planète football, Marseille est déjà un pays à part. Mais au sein même de la cité phocéenne, depuis la fin de l'ère Louis-Dreyfus, une communauté encore plus démesurée s'est formée : celle de la #VenteOM. Derrière ce hashtag, tous les rêves les plus fous sont permis pour imaginer l'OM changer de pavillon, et surtout passer dans les mains d'un actionnaire aussi riche que possible. Temple de l'emballement, de la surinterprétation et des rumeurs plus ou moins fondés, ce hashtag a retrouvé de la couleur en cette fin septembre. La faute à des documents officiels administratifs de l'OM qui révèlent que Frank McCourt a quitté la présidence du conseil de surveillance du club . Alors, le magnat de l'immobilier prépare-t-il ses cartons ?Alors que Pablo Longoria a secoué ses principaux dirigeants durant cette trêve, l'annonce a de quoi surprendre au premier abord. Lors d'une réunion interne, le président espagnol a dénoncé la mauvaise ambiance qui règne dans les couloirs de la Commanderie ces dernières semaines. Pourtant, le retrait de McCourt n'a semble-t-il rien à voir avec tout cela. Prise le 8 septembre, la décision est en effet entérinée depuis un moment. Et plus on creuse, moins on croit au départ imminent de l'Américain, qui occupait ce poste depuis son rachat du club en 2017. Ce n'est plus le cas depuis plus de trois semaines, mais en vérité, cela ne change rien. D'abord parce qu'il s'agit d'une instance sans aucun pouvoir exécutif, qui se contente, comme son nom l'indique, de superviser les opérations générales, et parfois d'émettre un avis. Surtout, si l'on regarde qui remplace l'Américain dans ce rôle, on se rend compte qu'il a en vérité renforcé son influence autour de cette obscure table de réunion.Nouveau président du conseil de surveillance, Barry Cohen est un intime du clan McCourt. Conseiller stratégie du groupe McCourt LP depuis des années, il était déjà le bras droit du natif de Boston aux Los Angeles Dodgers, dont il fut aussi président du conseil de surveillance avant la vente record de la franchise. Certains y voient alors un scénario analogue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com