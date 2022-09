OM-Francfort : quand les virages jouent avec le feu

On promettait l'enfer à Marseille et ses habitants, une invasion allemande venue de Francfort, et une ville mise à sac. Mais la planète Mars ne se conquiert pas comme ça, même si l'on aurait préféré se passer des nombreuses fusées échangées entre le parcage allemand et le virage nord.

Un mardi au soleil

Une journée explosive, de celles qui sentent le soufre, les fumigènes, et aussi les lacrymogènes. Et de celles qui annoncent, malheureusement, un futur huis clos pour l'OM, qui était sous le coup d'un sursis. Pour le grand retour de la Ligue des champions dans un stade Vélodrome avec son public, le premier match de C1 dans la version rénovée du temple olympien, le spectacle a été digne d'une grande soirée européenne. Même s'il a débordé, entre les innombrables fumigènes lancés par les Allemands, avant et pendant le match, et les feux d'artifice (oui, oui) tirés en réponse par le virage Nord. On annonçait une journée chaotique en ville, et sous contrôle au stade. C'est l'inverse qui s'est produit.Chose rare : dès lundi, le venue de Francfort à Marseille faisait parler tout le pays, y compris les médias non sportifs. Avec une boîte d'allumettes grande comme des milliers d'Allemands, il fallait alors guetter l'étincelle quand ils iraient se frotter au Vieux-Port. Les premiers sont arrivés lundi dans l'après-midi, et avec eux le début des problèmes. À la tombée de la nuit, des hordes des deux camps se cherchaient dans les ruelles du centre-ville. Ils ont failli s'y trouver, avant que la police ne s'interpose, et n'interpelle huit personnes. Premier acte manqué. Rendez-vous le lendemain. Restait à savoir où, et quand. Au réveil, malgré la douceur du soleil et le calme apparent sur les terrasses ou sur les plages, l'atmosphère était toujours aussi tendue. Pendant que les pêcheurs écoulaient leur stock près de l'ombrière du Vieux-Port, plusieurs centaines de supporters allemands déboulaient, tous de noir vêtus. L'un d'eux expliquera qu'il s'agit d'un simpleet qu'ils se sont donné rendez-vous sur le cour Estienne-d'Orves, parallèle au Vieux-Port.

Grosse présence allemande sur le cours Étienne d'Orves, sous bonne surveillance. Aucun incident à signaler confirment les forces de l'ordre. Les Allemands enchaînent les pintes sous le soleil marseillais. #OMSGE pic.twitter.com/tZYMzRmkcd

