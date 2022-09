OM : confirmer l'été pour rêver du printemps

Convaincants malgré la défaite à Tottenham et auteurs d'un début de saison historique, les Marseillais doivent maintenant convertir tout cela en points en Ligue des champions. Cela tombe bien : c'est un Francfort brinquebalant qui débarque au Vélodrome, pour le premier match de C1 avec public à Marseille depuis près de neuf ans.

Olympique de Marseille Eintracht Francfort 13/09/2022 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Promesses, émulsion et câlins

Trois mille cent quatre-vingt-quinze jours plus tard, le stade Vélodrome va de nouveau rugir en Ligue des champions. Privé de son public lors du naufrage de 2020-2021 sous les ordres de Villas-Boas, l'OM se languissait de ces retrouvailles depuis près de neuf ans. Une éternité. La dernière fois que le peuple ciel & blanc a pu s'égosiller sur la plus belle des scènes européennes, c'était le 11 décembre 2013. Aux côtés de Rod Fanni et Saber Khalifa, Dimitri Payet était déjà sur le terrain. Et c'était déjà contre un club allemand : le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, victorieux 2-1. Cette fois, c'est l'Eintracht Francfort qui se pointe boulevard Michelet, dans un tout autre contexte. Début décembre 2013, l'OM d'Anigo se dirigeait vers son fameux zéro pointé ; mi-septembre 2022, les hommes de Tudor comptent sur ce rendez-vous pour confirmer leur fin d'été idyllique. Et pourquoi pas commencer à rêver du printemps.En 2013, c'était donc un OM amorphe, exsangue, qui recevait un BvB irrésistible, finaliste sortant. Cette année, le rapport de force est inversé. Vainqueur sortant de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort a mal digéré son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com