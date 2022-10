OM-Ajaccio : Dimitri Payet et un double 100 dans la légende

En ouvrant la marque face à Ajaccio ce samedi après-midi (1-2), Dimitri Payet a franchi une barre symbolique : celle des 100 buts inscrits en Ligue 1. Une éclaircie symbolique dans un marasme collectif, qui permet cependant à l'international français de se faire une très belle place dans l'histoire du championnat puisqu'il est devenu le premier joueur au XXIe siècle à atteindre la barre des 100 buts et 100 passes décisives en première division.

Misié Payet

Lorsqu'il pose le cuir au point de penalty pour convertir la faute de main de Cédric Avinel dans la surface , Dimitri Payet a déjà tout prévu. Sous sa tunique floquée du numéro 10 se cache en effet un tee-shirt sur lequel est inscrit, comme le veut l'expression marseillaise. Un message adressé aux supporters phocéens, qui a pris son sens au moment de célébrer la sentence du Réunionnais, avant que le scénario de la partie ne tourne en faveur d'Ajaccio et ne gâche ce moment particulier et attendu par Payet. Le capitaine marseillais de 35 ans, sorti peu avant l'heure de jeu, a fait la grimace en voyant ses partenaires se casser les dents sur le bloc corse, mais il est surtout entré dans les livres d'histoire du championnat en marquant ce 100but moins de six mois après avoir atteint la barre des 100 passes décisives. Une grande première au XXIsiècle.Si les statistiques ne veulent pas toujours tout dire en sport collectif, elles tendent malgré tout à prendre de l'ampleur lorsqu'elles s'étalent dans le temps. Pour Payet, cette temporalité a débuté en 2005. Déjà. Depuis dix-sept ans, le meneur de jeu ne cesse de martyriser le défenses adverses et de trouer les filets de sa patte droite hors du commun. Un esthète frustrant au possible, tant le potentiel affiché aurait pu être poussé plus haut encore. Ce talent lui aura cependant suffit, pour accrocher ces 100 réalisations dans l'élite hexagonale, accompagnées d'un nombre similaire d'offrandes. À l'image du "standing" des clubs écumés finalement, "Dim" est monté crescendo. Nantes, Saint-Étienne, Lille puis Marseille.Au fil de ces expériences, autant de chefs d'œuvre que de réalisations cruciales. Pour autant – et l'histoire récente le prouve –, il n'aura jamais cessé d'être raillé. Pour son caractère de diva, son hygiène de vie fluctuante mais également son palmarès encore vierge (à l'exception de cette fameuse Coupe de la Réunion glanée en 2004 ). Le manque de reconnaissance parfois criant, d'aficionados rarement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com