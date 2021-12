OM 2004 : retour sur l'épopée marseillaise jusqu'en finale de Coupe de l'UEFA

Lors de la saison 2003-2004, une solide équipe de l'Olympique de Marseille emmenée par un Didier Drogba inarrêtable va gravir des sommets inespérés. Si la marche était trop haute en Ligue des champions, les Olympiens vont se découvrir de grandes ambitions au fil de leurs conquêtes en Coupe de l'UEFA, éliminant au passage Liverpool, l'Inter ou encore Newcastle avant de tomber sur Valence en finale.

Article paru initialement dans le SO FOOT CLUB #76

L'armée des Marseillais

"J'ai commencé à aller au stade, j'avais une dizaine d'années, j'ai vécu beaucoup de matchs au Vélodrome, et je ne pense pas avoir vécu une telle ambiance." José Anigo à propos d'OM-Newcastle

José Anigo a déjà raconté des dizaines de fois cette incroyable demi-finale de Coupe de l'UEFA 2004 entre l'Olympique de Marseille et Newcastle. Une rencontre qui fit définitivement entrer Didier Drogba dans la légende du club phocéen à l'issue d'une soirée dont tout le monde sur le Vieux-Port se souvient encore. Rarement un club français aura été aussi proche de remporter la C3, compétition qui a depuis changé de format, mais se refuse toujours au football tricolore.Troisième de Ligue 1 la saison précédente, l'OM et ses nouvelles recrues Drogba et Mido doivent se débarrasser de l'Austria Vienne en tour préliminaire pour accéder à la Ligue des champions. Mais l'ancien Guingampais a beau déjà multiplier les exploits, le menu est trop indigeste avec le Real Madrid et le FC Porto, futur tombeur de Monaco en finale. Son triplé face au Partizan offre aux siens leur seule victoire européenne de l'automne, avant qu'un nul en Serbie ne soit synonyme de ticket pour l'échelon inférieur : la Coupe de l'UEFA. Ils ne le savent pas encore, mais les Marseillais vont y faire des merveilles. En parallèle, la saison en championnat est laborieuse et s'achèvera par une peu reluisante septième place. Une situation qui coûte sa place à Alain Perrin, remplacé mi-janvier par José Anigo.Le 26 février 2004, l'OM accueille le Dnipro en seizièmes de finale aller, sans trop savoir quelles sont ses ambitions dans cette compétition. Spoiler : cette équipe extrêmement solide dans lesillage de joueurs comme Habib Beye, Mathieu Flamini ou Camel Meriem est partie pour l'une des plus belles aventures de son histoire. Contre les Ukrainiens, l'OM galère sévèrement, mais s'impose finalement 1-0 sur