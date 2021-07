Olympique Marseille - Milan AC, 1993 : la bonne étoile de Boli

Seul le club français le plus fada, en talent, en ferveur et en démesure, pouvait offrir au football tricolore sa première Coupe d'Europe. En 1993, c'est donc l'Ohème qui remporta la plus belle des trois, celle aux grandes oreilles. Un succès prometteur qui permettra l'éclosion du triomphe de France 1998...



Olympique Marseille - AC Milan (1-0) - Finale de la Ligue des champions - 26 mai 1993

Buteur : Boli (43e)

"P... ! Ils sont trop grands, les Milanais"

Quand Didier Deschamps impatient grimpe sur le podium pour aller brandir la coupe aux grandes oreilles, il n'a pas encore à l'esprit le précieux conseil technico-tactique prodigué par Michel Platini en 1998 :Et puis le capitaine de l'OM a levé le trophée très haut dans le ciel de Munich.! Oublié la main de Vata en 1990, la désillusion de Bari en 1991 et l'élimination honteuse en 8de C1 1992 par le Sparta Prague ! La France remporte enfin la Ligue des champions grâce à l'OM de Tapie, Goethals et Boli. Le bon Basile a été bien sûr le grand héros de la soirée contre le redoutable AC Milan de Berlusconi, Capello et Van Basten...À la 42minute et 59 secondes, il a inscrit l'unique but de la victoire légendaire (1-0). Un but forcément mythique, tel qu'il l'a raconté pour le magazine(le haut de son crâne, NDLR).Avant le match, son pote Abedi Pelé lui avait glissé avec conviction :Et bingo ! Les génies du foot étaient bien avec l'OM :