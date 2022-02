Olympique de Marseille : que faire d'Arkadiusz Milik ?

Pour la réception d'Angers au Vélodrome ce vendredi, l'Olympique de Marseille devra s'atteler au cas Arkadiusz Milik. En difficulté depuis plusieurs semaines, l'attaquant semble effectivement avoir perdu la confiance de Jorge Sampaoli. Relégué sur le banc des remplaçants, le Polonais doit également faire face à d'autres obstacles avec l'instauration d'un nouveau système de jeu et l'arrivée de Cédric Bakambu.

Douze. C'est le nombre de matchs sans marquer en Ligue 1 pour Arkadiusz Milik. Une éternité pour un attaquant de ce calibre et un vide qui l'oblige à remonter au 17 octobre dernier, date de son ultime réalisation en championnat (victoire 4-1 face à Lorient) . Depuis, force est de constater que le Polonais rencontre l'une de ses plus grosses disettes. Un bilan qu'il n'a plus connu depuis près de trois ans (entre le 14 avril et le 6 octobre 2019) et son passage à Naples, conséquence d'une série de dix rencontres sans trouver le chemin des filets. Une période alors marquée par d'innombrables blessures. Cette saison, les raisons de cette pénurie semblent se situer ailleurs.Indiscutable à ses débuts, à l'automne 2020, Arkadiusz Milik n'est aujourd'hui plus aussi certain de sa situation. En léger froid avec Jorge Sampaoli, le Tychien a perdu les faveurs d'un entraîneur qui n'a, jusque-là, pourtant jamais cessé de lui renouveler sa confiance. Il faut dire qu'en élargissant la focale, le rendement… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com